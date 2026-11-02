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यात्रीगण ध्यान दें: कोहरे ने रोकी उड़ानों की राह, वाराणसी और काठमांडू जाने वाले चार विमान लखनऊ डायवर्ट

Mon, 02 Nov 2026 10:54 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 02 Nov 2026 10:54 AM IST
सार

वाराणसी और काठमांडू में सोमवार सुबह खराब मौसम और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से इंडिगो, हिमालय एयरलाइंस और फ्लाईदुबई के चार विमानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, विमानों में कोई तकनीकी खराबी या आपात स्थिति नहीं थी। मौसम सामान्य होने के बाद इन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा।

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Fog blocks flights, four flights bound for Varanasi and Kathmandu diverted to Lucknow
Flight - फोटो : ANI

विस्तार
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वाराणसी और काठमांडू में सोमवार सुबह मौसम खराब होने और घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से चार विमानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। इनमें वाराणसी जाने वाली इंडिगो की दो उड़ानें और काठमांडू जाने वाली हिमालय एयरलाइंस व फ्लाईदुबई की एक-एक उड़ान शामिल हैं। अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी विमान में तकनीकी खराबी या आपात स्थिति नहीं थी।

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एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, बेंगलुरु से वाराणसी जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-6558 सुबह 7:20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी। वहीं, दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-6246 ने सुबह 7:05 बजे लखनऊ में लैंडिंग की।
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इसके अलावा चीन के हांगझोऊ से काठमांडू जा रही हिमालय एयरलाइंस की उड़ान संख्या एच-9226 सुबह 7:40 बजे लखनऊ पहुंची। दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या एफजेड-8399 को भी लखनऊ डायवर्ट किया गया। यह विमान सुबह 8:18 बजे एयरपोर्ट पर उतरा।

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मौसम सामान्य होने पर गंतव्य के लिए होंगे रवाना

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, वाराणसी और काठमांडू में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण विमानों को लखनऊ डायवर्ट किया गया। किसी भी विमान में तकनीकी खराबी नहीं थी और न ही कोई आपात स्थिति उत्पन्न हुई। मौसम सामान्य होने और दृश्यता में सुधार के बाद विमानों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा।

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