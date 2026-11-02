यात्रीगण ध्यान दें: कोहरे ने रोकी उड़ानों की राह, वाराणसी और काठमांडू जाने वाले चार विमान लखनऊ डायवर्ट

वाराणसी और काठमांडू में सोमवार सुबह मौसम खराब होने और घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से चार विमानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। इनमें वाराणसी जाने वाली इंडिगो की दो उड़ानें और काठमांडू जाने वाली हिमालय एयरलाइंस व फ्लाईदुबई की एक-एक उड़ान शामिल हैं। अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी विमान में तकनीकी खराबी या आपात स्थिति नहीं थी।

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