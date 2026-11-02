यूपी सियासत: आजम खां की गिरफ्तारी पर अखिलेश ने साधा निशाना, बोले- लगातार अन्याय कर रही सरकार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजम खां के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अन्याय कोई और नहीं, बल्कि सरकार ही कर रही है।

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