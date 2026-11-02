यूपी: लखनऊ के इको गार्डन में दो प्रदर्शन, 'ग्रामीण आजीविका मिशन' की महिलाएं और अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा

68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

वहीं, इको गार्डन के बाहर सड़क पर 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कथित आरक्षण घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।





आयोग की संस्तुति के आधार पर संशोधित परिणाम की मांग

68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में आरक्षण विसंगति का मामला एक बार फिर सड़क पर आ गया। पिछले 63 दिनों से ईको गार्डन में धरना दे रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आरक्षण की विसंगति दूर करने, संशोधित परिणाम जारी करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हुई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर ईको गार्डन भेज दिया।अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए समान अर्हता मानक अपनाए गए, जबकि ओबीसी अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने अधिकारों से वंचित रह गए। इस मामले में बेसिक शिक्षा नियमावली, आरक्षण संबंधी प्रावधानों और शासन के आदेशों की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

अभ्यर्थियों के मुताबिक, उन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भाव समिति के समक्ष अपना पक्ष और साक्ष्य रखे हैं। उनका दावा है कि इन संस्थाओं की ओर से उनके पक्ष में संस्तुतियां और आदेश जारी किए गए हैं।



राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में मानते हुए परिणाम संशोधित करने और 150 में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत अर्हता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के परिणाम पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने आरक्षण विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई।



