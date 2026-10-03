Lucknow News: फैजुल्लागंज में 300 मीटर दायरे को रोज चपेट में ले रही बाढ़
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
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गुडंबा। फैजुल्लागंज में बाढ़ के बढ़ते जलस्तर के साथ लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोजाना करीब 300 मीटर नए इलाकों में पानी फैलने से मिल्लत नगर, जैनब मस्जिद, राम विहार कॉलोनी, मामा कॉलोनी और पवन विहार समेत कई कॉलोनियां जलमग्न हैं।
प्रभावित इलाकों में सांप निकलने से लोगों में दहशत है। मीनू अवस्थी आदि के मुताबिक, कई जगह सांप दिखाई दे चुके हैं। शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी के नेतृत्व में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। उधर, बाल महिला सेवा संगठन की दुर्गा वाहिनी की ओर से खानपान के पैकेट बांटे गए, जिसमें गुड़िया सिंह, आशा मौर्या, प्रियंका बाजपेई, सोनी सिंह, राधा सिंह, उज्ज्वल दीक्षित और अमित शुक्ल मौजूद रहे।
सैंथा गांव में घुसा पानी, 100 बीघा फसल प्रभावित
इधर, दुबग्गा के लालजी टंडन वार्ड स्थित सैथा गांव में गोमती का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। इससे 100 बीघा फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। शुक्रवार को नदी किनारे बने 20 से अधिक मकानों में पानी भर गया। कई परिवार अपने गृह जनपद और रिश्तेदारों के यहां रहने के लिए मजबूर हैं। किसान जय सिंह, दीपू, पवन, आकाश, नितिन यादव, सुरेंद्र यादव, महेंद्र, वीरेंद्र, राज यादव, प्रेम, ओमकार, करण, अन्नू, अमर सिंह, राधेश्याम और पच्चू की धान और सब्जियों की फसल पानी में डूब गई है। खेतों में तैयार तोरई, लौकी, खीरा समेत कई अन्य सब्जियां भी बर्बाद होने की कगार पर हैं।
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प्रभावित इलाकों में सांप निकलने से लोगों में दहशत है। मीनू अवस्थी आदि के मुताबिक, कई जगह सांप दिखाई दे चुके हैं। शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी के नेतृत्व में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। उधर, बाल महिला सेवा संगठन की दुर्गा वाहिनी की ओर से खानपान के पैकेट बांटे गए, जिसमें गुड़िया सिंह, आशा मौर्या, प्रियंका बाजपेई, सोनी सिंह, राधा सिंह, उज्ज्वल दीक्षित और अमित शुक्ल मौजूद रहे।
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सैंथा गांव में घुसा पानी, 100 बीघा फसल प्रभावित
इधर, दुबग्गा के लालजी टंडन वार्ड स्थित सैथा गांव में गोमती का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। इससे 100 बीघा फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। शुक्रवार को नदी किनारे बने 20 से अधिक मकानों में पानी भर गया। कई परिवार अपने गृह जनपद और रिश्तेदारों के यहां रहने के लिए मजबूर हैं। किसान जय सिंह, दीपू, पवन, आकाश, नितिन यादव, सुरेंद्र यादव, महेंद्र, वीरेंद्र, राज यादव, प्रेम, ओमकार, करण, अन्नू, अमर सिंह, राधेश्याम और पच्चू की धान और सब्जियों की फसल पानी में डूब गई है। खेतों में तैयार तोरई, लौकी, खीरा समेत कई अन्य सब्जियां भी बर्बाद होने की कगार पर हैं।
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