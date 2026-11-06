Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   First direct flight from Lucknow to Medina launched

Lucknow News: लखनऊ से मदीना के लिए पहली सीधी उड़ान शुरू

Fri, 06 Nov 2026 02:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
First direct flight from Lucknow to Medina launched
लखनऊ। लखनऊ से सऊदी अरब के मदीना के लिए बृहस्पतिवार को पहली सीधी उड़ान शुरू हुई। फ्लाईडील एयरलाइंस की इस उड़ान से 161 यात्री मदीना से लखनऊ पहुंचे, जबकि 71 यात्री यहां से रवाना हुए। इससे लखनऊ और सऊदी अरब के बीच हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
विज्ञापन

लखनऊ एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की विमानन कंपनी फ्लाईडील ने लखनऊ और मदीना के बीच सीधी उड़ान शुरू की है। मदीना से उड़ान संख्या एफ-3 1827 सुबह 5:20 बजे रवाना होकर दोपहर 1:05 बजे लखनऊ पहुंची। वहीं, वापसी में उड़ान संख्या एफ-3 1828 दोपहर 2:05 बजे लखनऊ से रवाना होकर शाम 7:20 बजे मदीना पहुंची। उड़ान का किराया 60,386 रुपये तक पहुंच गया था। मदीना के लिए यह सीधी उड़ान अब प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed