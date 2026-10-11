Lucknow News: युवक की आत्महत्या के मामले में प्रेमिका और उसके परिजनों पर एफआईआर

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मूलरूप से उन्नाव के लोहली निवासी राजेश कुमार के अनुसार, ढाई वर्ष पहले अवधेश और महाराजगंज के कुम्हारन टोला, कुसमौरा निवासी निधि प्रजापति में प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ। दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर फोटो साझा करने पर निधि के परिजनों हरिराम प्रजापति, अमन, नीरज ने अवधेश को धमकाया और आर्थिक स्थिति पर अपमानित किया। आरोप है कि वे अवधेश पर निधि से संबंध खत्म करने का दबाव बना रहे थे। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान अवधेश ने तीन जनवरी को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राजेश का आरोप है कि घटना के बाद वह आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें मारापीटा और धमकाया गया। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

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लखनऊ। कैसरबाग के नजीराबाद स्थित गोपाल दास बगिया निवासी अवधेश कुमार प्रजापति (25) की आत्महत्या के मामले में उनकी प्रेमिका और उसके परिजनों के खिलाफ आठ अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर अवधेश के भाई राजेश कुमार की तहरीर पर कैसरबाग पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने, मारपीट व धमकाने के आरोप में एफआईआर की।