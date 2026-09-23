Lucknow News: बाप्सा के कार्यकर्ताओं सहित 15 पर प्राथमिकी

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संघ (बाप्सा) संगठन के कार्यकर्ताओं समेत 15 लोगों पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। लविवि के छात्रों पर भी प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। हसनगंज पुलिस ने चौकी इंचार्ज की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि 17 सितंबर को लविवि के गेट नंबर एक पर दोपहर करीब एक बजे लविवि के छात्र सहित संगठन के 15 लोग हाथ में बैनर लिए दिखे। आरोप है कि आरोपी बिना पूर्व अनुमति के हनुमान सेतु होते हुए परिवर्तन चौक की तरफ नारेबाजी करते हुए जाने लगे। समझाने पर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और वहां यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इंस्पेक्टर हसनगंज चितवन कुमार ने बताया कि तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिये आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है।