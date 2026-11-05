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Lucknow News: रुद्र के परिवार को 51 हजार की मदद

Thu, 05 Nov 2026 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:04 AM IST
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Financial aid of 51,000 for Rudra's family
रुद्र के परिवार को 51 हजार की मदद।
गुडंबा। डिडौली निवासी सात वर्षीय रुद्र राय के परिवार को सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर विधानसभा प्रभारी पूजा शुक्ला ने बुधवार को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने रुद्र के इलाज, पुनर्वास और शिक्षा के साथ भविष्य सुरक्षित करने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। रुद्र 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया था। संक्रमण फैलने पर डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ काटने पड़े।

रुद्र के परिवार को 51 हजार की मदद।

रुद्र के परिवार को 51 हजार की मदद।

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