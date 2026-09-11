Lucknow News: राज्यपाल के कार्यक्रम मार्ग पर गंदगी, रामकी पर एक लाख रुपये जुर्माना

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आठ सितंबर को जानकीपुरम विस्तार स्थित एकेटीयू में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसे देखते हुए नगर निगम ने कार्यक्रम वाले रूट पर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कंपनी ने लापरवाही की। आयोजन से पहले जोनल सिनेटरी अधिकारी ने रूट का निरीक्षण किया तो कुकरैल बंधा, खुर्रमनगर से टेढ़ी पुलिया तक के मुख्य मार्ग पर गंदगी मिली।सड़क किनारे घास-फूस उगी थी। डिवाइडर और नालियां कचरे से पटी थीं। इस पर नगर निगम ने टीम लगाकर सफाई कराई। जानकारों का कहना है कि कंपनी पहले भी विशेष दौरों के समय इस तरह की लापरवाही कर चुकी है। इस पर चेतावनी के बाद भी कंपनी ने सुधार नहीं किया। इस कारण जुर्माना लगाया गया है।