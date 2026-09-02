Lucknow News: महिला कर्मी ने चुराया 7.28 लाख रुपयों का माल, रंगदारी मांगने का भी आरोप

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नरेंद्र जायसवाल के मुताबिक उनका कारोबार यूपी, गुजरात और दिल्ली में है। मुख्य दफ्तर गुजरात में है। 22 मई 2023 को बस्ती निवासी किरन देवी को गुजरात स्थित कंपनी में नौकरी दी गई थी। अप्रैल 2026 में किरन ने मकान और भाई की शादी के लिए दस लाख रुपये एडवांस मांगे। मना करने पर किरन और उसका भाई अजीत बिजनौर कार्यालय पहुंचे। दोनों ने 2.50 लाख रुपये नकद, 4.78 लाख रुपये की चेन व दो मोबाइल चुरा लिए। इसके बाद दोनों भाग निकले और अपने मोबाइल बंद कर लिए।कारोबारी का कहना है कि उन्होंने किरन की दोस्त को कॉल की तो उसके पति बृजेश ने गाली-गलौज की। बाद में किरन ने उनके खिलाफ बस्ती के एक थाने में शिकायत की। पुलिस के बुलाने पर वह बस्ती पहुंचे और किरन से समझौता किया। आरोप है कि किरन अब उनसे रंगदारी मांग रही है। उन्होंने 22 मई 2026 को बिजनौर पुलिस से शिकायत की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।