जैविक खेती और पंचगव्य से ही समृद्ध होगा किसान : दयालु

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संगोष्ठी का विषय ''पंचगव्य एवं आयुर्वेद की मानव स्वास्थ्य में भूमिका एवं उपयोगिता'' था। इस मौके पर उन्होंने चरक संहिता में पंचगव्य, द्रव्यगुण विज्ञान और सचित्र आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान पुस्तकों का विमोचन भी किया।गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गोमूत्र और गोबर के रस में एंटीऑक्सीडेंट होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए गोवंश आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। पंचगव्य और गोवंश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।राष्ट्रीय जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील मान सिंह ने गोमूत्र और गोमय रस के औषधीय उपयोगों का उल्लेख किया। दावा किया कि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में इनके सेवन से सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ती है। साथ ही घाव भरने और दांतों की झनझनाहट दूर करने में भी इनकी उपयोगिता बताई। महाराणा प्रताप आयुर्वेद कॉलेज, कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मनीष सिंह ने गोमूत्र को एंटीमाइक्रोबियल बताया। कॉलेज की प्राचार्या प्रो. सुधा सिंह ने भी इसके औषधीय गुणों पर विचार रखे।महानिदेशक जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि आयुर्वेद अस्पतालों में पंचगव्य चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि आईआईटी कानपुर में आयुष विभाग के सहयोग से जल्द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम में पंचगव्य उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।