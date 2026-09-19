Lucknow News: बिजली कटौती और घूसखोरी के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

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नगराम। बिजली कटौती, जर्जर तार बदलने, गलत मीटर रीडिंग और नए कनेक्शन के नाम पर घूसखोरी का आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) गुट के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ शुक्रवार को समेसी उपकेंद्र पर धरना दिया। यूनियन के तहसील अध्यक्ष रामनंद रावत ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में हर घंटे बिजली कटौती हो रही है। अनुरक्षण कार्य के नाम पर कई गांवों की आपूर्ति बाधित रहती है। जर्जर तार आए दिन टूटने से हादसे का खतरा बना रहता है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग दर्ज करने और नए कनेक्शन के नाम पर वसूली हो रही है। शाम को धरनास्थल पर सहायक अभियंता ( वितरण) विनय कुमार ने किसानों की मांगों पर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।