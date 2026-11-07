Lucknow News: फैजुल्लागंज में विधायक नीरज बोरा ने मनाया दीपोत्सव

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लखनऊ: दूसरों के जीवन में खुशहाली और रोशनी लाना ही सनातन संस्कृति का मूल संदेश है। इसी भाव के साथ लखनऊ उत्तर के विधायक डॉ. नीरज बोरा ने फैजुल्लागंज स्थित महावीर लॉन में लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा आयोजित ‘फ्लड रिलीफ एक्शन समारोह’ में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ दीपोत्सव मनाया। इस दौरान लायंस क्लब की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित की गई।विधायक डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब फैजुल्लागंज के प्रभावित परिवारों के घरों में दीप प्रज्ज्वलित होंगे, तभी वे अपने घर में दीपक जलाएंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में क्षेत्र की बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान के लिए पक्का पुल से आईआईएम रोड तक 5.5 किमी लंबे तटबंध तथा 12 फ्लड पंपिंग स्टेशनों के निर्माण हेतु ₹331 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, क्षेत्र की सभी सड़कों को पुनः बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. बोरा ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में फैजुल्लागंज भी गोमती नगर की तर्ज पर विकसित होगा।कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने दीये जलाकर विधायक के प्रति आभार जताया। समारोह में सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति विवेक सिंह तोमर, लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर परमजीत सिंह सहित प्रमुख पदाधिकारी व स्थानीय लोग उपस्थित रहे।