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Lucknow News: घर पर दिवाली के लिए झेली भारी परेशानी

Sun, 08 Nov 2026 01:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:15 AM IST
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Faced major difficulties at home for Diwali
दिवाली पर घर जाने वालों की भीड़ शनिवार को चारबाग स्टेशन और ट्रेनों में उमड़ी। ट्रेन में जाने लि
लखनऊ। दिवाली मनाने के लिए घर लौटने वालों की भीड़ शनिवार को रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में उमड़ पड़ी। जनरल से लेकर एसी कोच तक ठसाठस रहे। दिल्ली और मुंबई से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को धक्कामुक्की के बीच सफर करना पड़ा। वहीं, रोडवेज की ओर से चलाई गईं 350 अतिरिक्त बसों ने यात्रियों को राहत दी।
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रविवार को दिवाली होने के चलते दिल्ली, मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता और पटना समेत कई शहरों से यात्रियों के लखनऊ पहुंचने का सिलसिला सुबह से देर रात तक जारी रहा। चारबाग, लखनऊ जंक्शन, गोमतीनगर, ऐशबाग, सिटी, डालीगंज और बादशाहनगर स्टेशनों पर भारी भीड़ रही। भीड़ नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी को मशक्कत करनी पड़ी। चारबाग स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया और सीसीटीवी से निगरानी की गई।
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तत्काल टिकट के लिए भी मारामारी
रविवार को दिल्ली, मुंबई आदि जगहों से आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर के लिए तत्काल टिकट बुक कराने पहुंचे यात्रियों को निराशा हाथ लगी। शनिवार को 410 सीटों में से केवल 90 कन्फर्म सीटें मिल सकीं।
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त्योहार बाद वापसी की चिंता
अब यात्रियों के सामने त्योहार के बाद लौटने की चुनौती है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और विमानों का महंगा किराया परेशानी बढ़ा रहा है। बुधवार से वापसी का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में यात्रियों को तत्काल टिकट पर भरोसा है।

मिनटों में फुल हुईं बसें
आलमबाग, कैसरबाग, कमता बस अड्डों से गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोंडा आदि जगहों पर जाने वाले यात्रियों के हुजूम का आलम यह रहा कि बसें मिनटों में ही फुल हो रही थीं। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 350 अतिरिक्त बसें थीं, जिन्हें सड़क पर उतारा गया। भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे।

दिवाली पर घर जाने वालों की भीड़ शनिवार को चारबाग स्टेशन और ट्रेनों में उमड़ी। ट्रेन में जाने लि

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