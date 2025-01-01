Lucknow News: घर पर दिवाली के लिए झेली भारी परेशानी

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रविवार को दिवाली होने के चलते दिल्ली, मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता और पटना समेत कई शहरों से यात्रियों के लखनऊ पहुंचने का सिलसिला सुबह से देर रात तक जारी रहा। चारबाग, लखनऊ जंक्शन, गोमतीनगर, ऐशबाग, सिटी, डालीगंज और बादशाहनगर स्टेशनों पर भारी भीड़ रही। भीड़ नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी को मशक्कत करनी पड़ी। चारबाग स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया और सीसीटीवी से निगरानी की गई।तत्काल टिकट के लिए भी मारामारीरविवार को दिल्ली, मुंबई आदि जगहों से आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर के लिए तत्काल टिकट बुक कराने पहुंचे यात्रियों को निराशा हाथ लगी। शनिवार को 410 सीटों में से केवल 90 कन्फर्म सीटें मिल सकीं।त्योहार बाद वापसी की चिंताअब यात्रियों के सामने त्योहार के बाद लौटने की चुनौती है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और विमानों का महंगा किराया परेशानी बढ़ा रहा है। बुधवार से वापसी का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में यात्रियों को तत्काल टिकट पर भरोसा है।मिनटों में फुल हुईं बसेंआलमबाग, कैसरबाग, कमता बस अड्डों से गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोंडा आदि जगहों पर जाने वाले यात्रियों के हुजूम का आलम यह रहा कि बसें मिनटों में ही फुल हो रही थीं। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 350 अतिरिक्त बसें थीं, जिन्हें सड़क पर उतारा गया। भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे।