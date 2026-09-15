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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Explosion at Kabirpur substation, Hanskheda faces power outage

Lucknow News: कबीरपुर उपकेंद्र में धमाका, हंसखेड़ा की बिजली गुल

Tue, 15 Sep 2026 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 15 Sep 2026 02:23 AM IST
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Explosion at Kabirpur substation, Hanskheda faces power outage
लखनऊ। पारा के कबीरपुर उपकेंद्र में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जोरदार धमाका होने से इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब 10 मिनट बाद दूसरे 33 केवी फीडर से आपूर्ति बहाल कर दी गई लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हंसखेड़ा फीडर से जुड़े करीब 1500 उपभोक्ताओं की बिजली ढाई घंटे तक गुल रही। चिनहट के साईं रेजीडेंसी, उत्तरधौना और मानस गार्डन समेत आसपास के इलाकों में भी सुबह आठ से 11 बजे तक बिजली नहीं आई।
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उपकेंद्र कर्मियों के मुताबिक, धमाके के बाद यार्ड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद दूसरे फीडर से आपूर्ति शुरू की गई। हंसखेड़ा फीडर में आई तकनीकी खराबी को दूर करने में समय लगा।
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उधर, चौक के बानवाली गली में रविवार आधी रात एबीसी में आग लग गई। इससे इलाके की बिजली सोमवार सुबह तक बाधित रही। उपभोक्ताओं की शिकायत के बावजूद जली एबीसी बदलने में काफी समय लगा।
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माल में दो लाख आबादी ने झेला संकट
माल उपकेंद्र से जुड़े माल, मंझी, अटारी, नबीपनाह और गहदेव समेत कई गांवों की करीब दो लाख आबादी भी बिजली संकट से प्रभावित रही। यहां सुबह 10:30 से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बंद रही। इससे घरेलू कामकाज प्रभावित हुआ। अवर अभियंता त्रिभुवन राज ने बताया कि 33 केवी लाइन के आसपास पेड़ों की डालियों की छंटाई कराई जा रही थी। इसके चलते उपकेंद्र से जुड़े सभी 11 केवी फीडरों की आपूर्ति बंद रखी गई।
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