यूपी सियासत: मोना के सामने गठबंधन में तालमेल से लेकर संगठन मजबूत करने की चुनौती, जनाधार बढ़ाना पहली परीक्षा
यूपी में आराधना मिश्रा मोना के सामने गठबंधन में तालमेल से लेकर संगठन मजबूत करने की चुनौती है। 2027 के चुनाव में सपा से सीटों का सामंजस्य और कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना पहली परीक्षा होगी। आगे पढ़ें विस्तार से...
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाली आराधना मिश्रा मोना के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई चुनौतियां हैं। लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सपा के साथ गठबंधन में सम्मानजनक सीटें हासिल करने की परीक्षा उनके सामने होगी।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के गठबंधन को लेकर सख्त रुख और उससे पैदा हुई असहजता भी उनके हटने की वजह बनी। ऐसे में मोना के लिए सपा के साथ तालमेल बनाना और गठबंधन में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को जगह दिलाना अहम होगा। संगठन जितना मजबूत होगा, सीटों के बंटवारे में कांग्रेस की दावेदारी उतनी ही प्रभावी हो सकेगी।