लखनऊ के ऐशबाग इलाके में बुधवार शाम कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और गोदाम के बगल में बनी करीब 10 झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग से उठता काला धुआं करीब चार किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम करीब चार बजे लोगों ने कबाड़ गोदाम से धुआं उठते देखा। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं और आसपास की झुग्गियों तक पहुंच गईं। सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं।बताया जा रहा है कि झुग्गियों में प्लास्टिक का सामान बड़ी मात्रा में रखा था। इसके चलते आग बार-बार भड़क रही थी और दमकल कर्मियों को उसे नियंत्रित करने में परेशानी हो रही थी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। फिलहाल दमकल की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हैं। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।