गोरखपुर में अखिलेश यादव का रोड शो

सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में रोड शो करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव सभा स्थल देवकही पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से पीडीए रथ में सवार होकर लोगों का रास्ते भर अभिवादन कर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे। जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा- हम चौरी चौरा के उस समय के संघर्ष को भी याद कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए थे। उस आंदोलन के जरिए देश में संदेश गया। दुनिया के आंदोलनों में चौरी चौरा का नाम दर्ज हो गया। ऐसी धरती पर आने पर हमें गर्व है। हम अपने शहीदों पर गर्व करते हैं, जिनकी वजह से हमें आजादी और आजाद देश मिला है। पढ़ें पूरी खबर