मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। मंजूर प्रस्तावों में नोएडा में स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डीप हब का निर्माण, आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरण और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से जुड़े फैसले शामिल हैं।

नोएडा में डीप हब के लिए 281 करोड़

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नोएडा परिसर में बनने वाला यह भवन प्रदेश में स्टार्टअप गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण की समयसीमा 24 महीने निर्धारित की गई है।

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आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन मिलेगी

आगरा की ग्राम पंचायत उगतपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित की जाएगी। युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज भूमि खेल विभाग के पक्ष में निशुल्क स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि परिवर्तन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशुल्क दी जाएगी।

इस महाविद्यालय का उद्देश्य सहकारिता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। यहां सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें साइबर क्राइम जैसे विषय भी शामिल होंगे। परिसर में हॉस्टल के साथ एक हजार लोगों की क्षमता वाला मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा।