Lucknow News: भाषा विवि में लगी पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी

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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह-2026 के तहत न्यूट्रिशियस डिश शोकेस का आयोजन किया। कुलपति प्रो. अजय तनेजा के संरक्षण और गृह विज्ञान विभाग की डीन तत्हीर फात्मा के मार्गदर्शन में हुए आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वाद, पोषण और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना था। विद्यार्थियों ने मोटे अनाज, हरी सब्जियों और मौसमी फलों का उपयोग कर पारंपरिक व आधुनिक व्यंजन बनाए। निर्णायक मंडल ने व्यंजनों का पोषण मूल्य, नवीनता और स्वाद जैसे मानकों पर मूल्यांकन किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कीर्तिमा सचान, कल्पना देवी और अंजलि सिंह का सहयोग रहा।