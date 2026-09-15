Lucknow News: मवैया में विरोध के बीच सड़क पटरी से हटाया अतिक्रमण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:25 AM IST
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लखनऊ। नगर निगम ने सोमवार को मवैया क्षेत्र में विरोध के बीच सड़क पटरी से अतिक्रमण हटाया। अभियान के दौरान एक ट्रक सामान जब्त किया गया और 3000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया।
नगर निगम जोन पांच के कर अधीक्षक सभाजीत सिंह ने बताया कि अभियान मवैया तिराहे से मवैया रेलवे छत्ता पुल तक चलाया गया। सड़क पटरी पर लगाए गए ठेले, ठेलिया, खुमचे, गुमटी और काउंटर हटाए गए। साथ ही गंदगी फैलाने वालों और प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण करने वालों को दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करने की चेतावनी दी गई। कर अधीक्षक ने बताया कि यातायात में बाधा बनने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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नगर निगम जोन पांच के कर अधीक्षक सभाजीत सिंह ने बताया कि अभियान मवैया तिराहे से मवैया रेलवे छत्ता पुल तक चलाया गया। सड़क पटरी पर लगाए गए ठेले, ठेलिया, खुमचे, गुमटी और काउंटर हटाए गए। साथ ही गंदगी फैलाने वालों और प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण करने वालों को दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करने की चेतावनी दी गई। कर अधीक्षक ने बताया कि यातायात में बाधा बनने वाले और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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