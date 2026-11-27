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शहर के पुराने और नए दोनों इलाकों में यह समस्या सामने आई है। ऐशबाग, अलीगंज के पुरनिया चौराहे, सेक्टर-एच और गोमतीनगर के विभव खंड समेत कई जगह सीवर लाइनों के भीतर 33 केवी तक के बिजली के केबल डाल दिए गए हैं। सीवर चोक होने की शिकायत पर जब जलकल विभाग और निजी कंपनी सुएज इंडिया की टीमें सफाई के लिए पहुंचती हैं तो इन केबल के कारण काम करना मुश्किल हो जाता है। बृहस्पतिवार को गोमतीनगर में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई, जिससे सफाई का काम रुक गया।सीवर लाइनों में बिजली के केबल होने से सफाई मशीनों का इस्तेमाल प्रभावित हो रहा है। जलकल विभाग कई साल से बिजली विभाग को इस समस्या से अवगत करा रहा है, लेकिन सभी जगहों से केबल नहीं हटाए गए हैं। बीते साल मामला शासन स्तर तक पहुंचा था। सीवर संबंधी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने भी नाराजगी जताई थी। इसके बाद बिजली विभाग ने जलकल की टीम के साथ संयुक्त सर्वे शुरू किया, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है।Iसीवर लाइनों की नियमित सफाई और सिल्ट निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। विजयंत खंड में मैनहोल के ऊपर से गुजर रहे 11 हजार केवी के बिजली केबल के कारण मशीन को सही स्थिति में लगाना मुश्किल हो रहा है। इससे मैनहोल की पूरी क्षमता के साथ सफाई नहीं हो पा रही है। सीवर में जमा सिल्ट और अन्य अवरोध भी पूरी तरह नहीं निकल पा रहे हैं। इस संबंध में बिजली विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक सभी स्थानों से केबल नहीं हटाए गए हैं।II- अक्षत कुमार, कम्युनिकेशन मैनेजर सुएज इंडियाIIसंयुक्त निरीक्षण में लखनऊ मध्य जोन में 23 स्थानों पर सीवर के अंदर बिजली के केबल मिले थे। इन सभी जगहों से केबल हटाकर समस्या का समाधान कर दिया गया है।I