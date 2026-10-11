फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Elderly woman defrauded of 40.50 lakh on the pretext of securing land

Lucknow News: जमीन दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला से 40.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी

Sun, 11 Oct 2026 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 11 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Elderly woman defrauded of 40.50 lakh on the pretext of securing land
लखनऊ। काकोरी में जमीन दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला रामदुलारी से 40.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को तालकटोरा के तुलसी विहार, जलालपुर निवासी मोहम्मद दिलशाद, सर्वेश और भैयू आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
विज्ञापन


इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, काकोरी के गहलवारा गांव निवासी रामदुलारी का कहना है कि उन्होंने उन्नाव के मोहान रोड स्थित बांगरमऊ में जमीन खरीदने के लिए 10 फरवरी को आरटीजीएस के जरिये मोहम्मद दिलशाद के खाते में 40 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा बिचौलियों सर्वेश और भैयू आलम को गूगल पे से 45 हजार रुपये और पांच हजार रुपये नकद दिए थे।
विज्ञापन

पीड़िता का आरोप है कि फरवरी से अब तक न तो जमीन की रजिस्ट्री की गई और न ही रकम लौटाई गई। वह अपनी बहू के भाई विजय कुमार के साथ आरोपियों से रुपये मांगने पहुंचीं तो उन्होंने रकम लौटाने से इन्कार कर दिया। आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मरवाने की धमकी भी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामदुलारी ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों के निर्देश पर काकोरी थाने में तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed