Lucknow News: जमीन दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला से 40.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी

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इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, काकोरी के गहलवारा गांव निवासी रामदुलारी का कहना है कि उन्होंने उन्नाव के मोहान रोड स्थित बांगरमऊ में जमीन खरीदने के लिए 10 फरवरी को आरटीजीएस के जरिये मोहम्मद दिलशाद के खाते में 40 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा बिचौलियों सर्वेश और भैयू आलम को गूगल पे से 45 हजार रुपये और पांच हजार रुपये नकद दिए थे।पीड़िता का आरोप है कि फरवरी से अब तक न तो जमीन की रजिस्ट्री की गई और न ही रकम लौटाई गई। वह अपनी बहू के भाई विजय कुमार के साथ आरोपियों से रुपये मांगने पहुंचीं तो उन्होंने रकम लौटाने से इन्कार कर दिया। आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मरवाने की धमकी भी दी गई।रामदुलारी ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों के निर्देश पर काकोरी थाने में तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।