Lucknow News: पेंशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर वृद्ध से 36.39 लाख ठगे
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। साइबर जालसाज ने आशियाना सेक्टर-के निवासी वृद्ध उमेश चंद्र को पेंशन कार्ड बनवाने का झांसा दिया। उसने एपीके फाइल से मोबाइल हैक कर लिया और उमेश चंद्र के बैंक खातों से 36.39 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
उमेश ने बताया कि 30 सितंबर को दोपहर करीब 1:18 बजे उनके पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। फोनकर्ता ने खुद को आईसीआईसीआई का कर्मचारी संदीप बताया। उसने उनसे पेंशन कार्ड बनवाने की बात कही और एपीके फाइल भेज दी। पीड़ित ने बताया कि फाइल खोली तो उसमें डेबिट कार्ड की फोटो बनी हुई थी। ठग ने उनसे फोटो पर क्लिक करने को कहा। उमेश ने बताया कि क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया और कॉल कट गई। कुछ घंटे बाद उनके तीन बैंक खातों से रुपये कटने के मेसेज आए। इंस्पेक्टर आलोक राय ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। रकम फ्रीज कराने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क किया जा रहा है।
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उमेश ने बताया कि 30 सितंबर को दोपहर करीब 1:18 बजे उनके पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। फोनकर्ता ने खुद को आईसीआईसीआई का कर्मचारी संदीप बताया। उसने उनसे पेंशन कार्ड बनवाने की बात कही और एपीके फाइल भेज दी। पीड़ित ने बताया कि फाइल खोली तो उसमें डेबिट कार्ड की फोटो बनी हुई थी। ठग ने उनसे फोटो पर क्लिक करने को कहा। उमेश ने बताया कि क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया और कॉल कट गई। कुछ घंटे बाद उनके तीन बैंक खातों से रुपये कटने के मेसेज आए। इंस्पेक्टर आलोक राय ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। रकम फ्रीज कराने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क किया जा रहा है।
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