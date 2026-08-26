Lucknow News: खुले में बांधे गए आठ खच्चर चोरी

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चोरी हुए खच्चर बबीता, रकमनाथ और रविनाथ के हैं। पीड़ितों के मुताबिक खच्चर पालन गांव के कई परिवारों की आय का मुख्य जरिया है। ये खच्चर पहाड़ी क्षेत्रों के तीर्थ स्थलों पर यात्रियों और सामान ढोने के काम आते हैं। पीड़ितों ने बताया कि खच्चर खुले में बंधे थे और सुबह गायब थे। आसपास वाहन के टायरों के निशान मिले। चोर वाहन लेकर आए थे और खच्चरों को लादकर ले गए। लोगों का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार का कहना है कि छानबीन की जा रही है।

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तेलीबाग। पीजीआई क्षेत्र के दल सिंह खेड़ा में रविवार रात आठ खच्चर चोरी हो गए। मालिकों ने इनकी कीमत करीब आठ लाख रुपये बताई है। पीड़ितों ने सोमवार को खच्चरों की तलाश की पर सफलता नहीं मिली। मंगलवार को वे पीजीआई थाने पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।