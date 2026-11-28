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मुख्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने बाल विवाह रोकने के लिए शिक्षा और जागरूकता को जरूरी बताया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर सरन पांडेय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की जानकारी दी। दिव्यांग कल्याण अधिकारी सतीश सिंह ने बच्चों के कल्याण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।विज्ञान फाउंडेशन के रामायण यादव ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए परिवारों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह रोकने और जागरूकता फैलाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाली तीन किशोरियों खुदान की फातिमा, मटियारी की विशमा खातून और इस्माइलगंज की सरिता को सम्मानित किया गया।