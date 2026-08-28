यूपी: लखनऊ में चेन स्नैचर ने ट्रैफिक सिपाही के चेहरे पर मारा पत्थर, दौड़ाकर पकड़ा; महिला ने बांधी राखी

चेहरे पर पत्थर से प्रहार

डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि आरोपी ने खुद को छुड़ाने के लिए आरक्षी नवीन चौधरी के चेहरे पर पत्थर से प्रहार कर दिया। चोट लगने के बावजूद उन्होंने आरोपी को नियंत्रण में रखा और संबंधित थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

घायल आरक्षी को उपचार के लिए हिम सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी नाक पर दो टांके लगाए गए।



पुलिस के अनुसार उनकी हालत सामान्य और खतरे से बाहर है। आरक्षी नवीन चौधरी के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने उन्हें 10 हजार रुपये नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देने की घोषणा की है। साथ ही कमेंडेशन डिस्क के लिए भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया है।