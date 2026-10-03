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Lucknow News: चालक निकला लूट का मास्टरमाइंड, चार गिरफ्तार

Sat, 03 Oct 2026 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:23 AM IST
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Driver turns out to be the mastermind behind the robbery; four arrested.
शाहाबाद (हरदोई)। लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित परम विहार निवासी सराफ कारोबारी हृदयराम सोनी से पांच किलो चांदी लूट के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड कार चालक करन समेत तीन लोगों को शाहाबाद बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपी मौके से भाग निकले।
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सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मलकापुर के पीछे बाईपास पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की सफेद कार को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने अमन और चालक करन को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। जबकि, दो बदमाश भागने में सफल हो गए। मौके से दो तमंचे, चार कारतूस, वारदात में इस्तेमाल कार और सवा दो किलो चांदी बरामद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि घायल आरोपियों को सीएचसी से जिला अस्पताल भेजा गया। भागे हुए दो आरोपियों की तलाश जारी है।
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हृदयराम 27 सितंबर को शाहजहांपुर से लखनऊ लौट रहे थे। उनके पास एक झोले में पांच किलो और दूसरे में साढ़े 12 किलो चांदी थी। आरोप है कि कार चालक करन ने इसकी जानकारी लुटेरों को दी थी। बिलहरी के पास निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास कार सवार बदमाशों ने व्यापारी की कार में पीछे से टक्कर मार दी। बदमाश पांच किलो चांदी से भरा झोला लेकर भाग गए थे।
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