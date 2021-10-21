Lucknow News: ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक की दबकर मौत

विज्ञापन





ग्रामीणों के मुताबिक, अभिषेक सुबह करीब साढ़े नौ बजे खेत से ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पुआल लादकर घर लौट रहे थे। खेत से सड़क पर चढ़ते समय ऊंची मेड़ पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे अभिषेक ट्रैक्टर के नीचे दब गए। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शाम चार बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इंस्पेक्टर नवाब अहमद ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी। अभिषेक अविवाहित थे। उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में मां और दो भाई अंशू व अनूप हैं।

विज्ञापन

माल। माल के भगवंतखेड़ा गांव में शनिवार सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक अभिषेक यादव (25) की नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे में उनके दो भतीजों देवम और नैतिक को मामूली खरोंच आई।