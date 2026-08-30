Lucknow News: नेपाल आपदा में भारतीय पीड़ितों को 11 लाख की मदद देंगे डॉ. राजेश्वर सिंह
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:00 AM IST
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लखनऊ। नेपाल में आई आपदा पर सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भारतीय पीड़ितों के परिवारों के लिए 11 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। साथ ही सहायता एवं परिवार समन्वय डेस्क और भारत-नेपाल के बीच दीर्घकालिक हिमालयी जलवायु-आपदा प्रबंधन साझेदारी का प्रस्ताव रखा है।
डॉ. सिंह ने कहा कि आपदा की घड़ी में कोई विदेशी नहीं होता, केवल वे होते हैं जो संकट में हैं और वे जो उनकी मदद कर सकते हैं। एनवायरमेंट वॉरियर्स की ओर से भारतीय नागरिकों के परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. सिंह ने अपने सरोजनीनगर कार्यालय में एक सहायता एवं परिवार समन्वय डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह डेस्क राष्ट्रीयता के भेद के बिना परिवारों की सत्यापित जानकारी दर्ज करेगी। यह जानकारी विदेश मंत्रालय और संबंधित राजनयिक मिशनों तक पहुंचाई जाएगी। आगे कहा कि सहायता राशि भारतीय नागरिकों के परिवारों के लिए है, लेकिन सहायता डेस्क सबके लिए है।
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डॉ. सिंह ने कहा कि आपदा की घड़ी में कोई विदेशी नहीं होता, केवल वे होते हैं जो संकट में हैं और वे जो उनकी मदद कर सकते हैं। एनवायरमेंट वॉरियर्स की ओर से भारतीय नागरिकों के परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. सिंह ने अपने सरोजनीनगर कार्यालय में एक सहायता एवं परिवार समन्वय डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह डेस्क राष्ट्रीयता के भेद के बिना परिवारों की सत्यापित जानकारी दर्ज करेगी। यह जानकारी विदेश मंत्रालय और संबंधित राजनयिक मिशनों तक पहुंचाई जाएगी। आगे कहा कि सहायता राशि भारतीय नागरिकों के परिवारों के लिए है, लेकिन सहायता डेस्क सबके लिए है।
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