मानसिक बीमारी को छिपाएं नहीं, इलाज कराएं : डॉ. चौहान

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मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने समय पर पहचान और उचित उपचार से मरीजों को लाभ देने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में जागरूकता और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने को आवश्यक बताया। चिकित्सा अधीक्षक एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके श्रीवास्तव ने मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। तनाव, चिंता, अवसाद के लक्षणों और उपचार की भी जानकारी दी।इस दौरन स्वस्थ हो चुके कई मरीजों ने अपने अनुभव भी साझा किए। बताया कि चिकित्सकीय परामर्श और नियमित उपचार से उनकी स्थिति में सुधार हुआ। नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. गरिमा और नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भी इसमें सहभागिता की।