मानसिक बीमारी को छिपाएं नहीं, इलाज कराएं : डॉ. चौहान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:48 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:48 AM IST
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लखनऊ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शनिवार को बलरामपुर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉ. बीकेएस चौहान ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है। मानसिक समस्याओं को छिपाने के बजाय विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने समय पर पहचान और उचित उपचार से मरीजों को लाभ देने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में जागरूकता और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने को आवश्यक बताया। चिकित्सा अधीक्षक एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके श्रीवास्तव ने मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। तनाव, चिंता, अवसाद के लक्षणों और उपचार की भी जानकारी दी।
इस दौरन स्वस्थ हो चुके कई मरीजों ने अपने अनुभव भी साझा किए। बताया कि चिकित्सकीय परामर्श और नियमित उपचार से उनकी स्थिति में सुधार हुआ। नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. गरिमा और नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भी इसमें सहभागिता की।
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मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने समय पर पहचान और उचित उपचार से मरीजों को लाभ देने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में जागरूकता और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने को आवश्यक बताया। चिकित्सा अधीक्षक एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके श्रीवास्तव ने मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। तनाव, चिंता, अवसाद के लक्षणों और उपचार की भी जानकारी दी।
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इस दौरन स्वस्थ हो चुके कई मरीजों ने अपने अनुभव भी साझा किए। बताया कि चिकित्सकीय परामर्श और नियमित उपचार से उनकी स्थिति में सुधार हुआ। नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. गरिमा और नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भी इसमें सहभागिता की।
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