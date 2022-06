Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी से मिले सपा के किले आजमगढ़ को जीतने वाले निरहुआ, भेंट किया खास उपहार

आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में यादगार जीत दर्ज करने वाले भाजपा के सांसद व भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की।

Uttar Pradesh | Azamgarh MP Dinesh Lal Nirahua met CM Yogi Adityanath at his official residence in Lucknow pic.twitter.com/EUZbNAiwAZ