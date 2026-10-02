Lucknow News: अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बीबीएयू में संवाद का आयोजन

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डॉ. सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सरोजनीनगर क्षेत्र में सीएसआर के तहत 70 से अधिक विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किए जाने समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद कर उनके अनुभवों से सीखने की अपील की। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि युवाओं का बुजुर्गों से नियमित संवाद सामाजिक और भावनात्मक सहयोग का माध्यम बन सकता है। सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रो. जया श्रीवास्तव ने कहा कि रोजगार और शिक्षा के लिए युवाओं के दूसरे शहरों व देशों में जाने से कई वरिष्ठ नागरिक परिवार से दूर हो गए हैं। विद्यार्थियों और बुजुर्गों के बीच संवाद की पहल दो पीढ़ियों के बीच दूरी कम करने में सहायक होगी।कुलपति ने सेकंड इनिंग सीनियर सिटिजंस क्लब की पत्रिका ‘सक्षम’ का विमोचन किया। वरिष्ठ नागरिकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। क्लब से जुड़कर वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद की पहल करने वाले बीबीएयू विद्यार्थियों विदुषी सक्सेना, भूमिका, मोनिका चौधरी, अरुण सिंह, सलिल पटेल, आदर्श कुमार तिवारी, नागेंद्र सिंह, शिवम पटेल, अश्वनी वर्मा और पवन को सम्मानित किया गया। सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाली संस्थाओं, विद्यालयों और क्लब के उत्कृष्ट सदस्यों के साथ मातृशक्ति को भी सम्मानित किया गया।