Lucknow News: भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में डेढ़ करोड़ से होंगे विकास कार्य
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:07 AM IST
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गुडंबा। भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की पार्षद निधि से होने वाले विकास कार्यों का शनिवार को शुभारंभ हुआ। विधायक डॉ. नीरज बोरा और पार्षद मान सिंह यादव ने 17 स्थानों पर भूमि पूजन व शिलान्यास समारोह का आयोजन किया।
इन कार्यों में सड़क, नाली, सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग, साइड पटरी और पाथवे निर्माण,पार्कों की मरम्मत व सुंदरीकरण शामिल है। विधायक ने कहा कि विकास कार्य पूरे होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन, जलनिकासी और स्वच्छता की सुविधाएं मिलेंगी।
पार्षद मान सिंह यादव ने बताया कि मंगल पांडेय पार्क के पास नाली व साइड पटरी, सेक्टर-ए और सेक्टर-जी के विभिन्न स्थानों पर नाली व सड़क सुधार के साथ इंटरलॉकिंग का काम कराया जाएगा। कई पार्कों में पाथवे, मरम्मत और रंगाई-पुताई भी होगी। कार्यक्रम में राकेश पांडेय, अनुज तिवारी समेत भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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इन कार्यों में सड़क, नाली, सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग, साइड पटरी और पाथवे निर्माण,पार्कों की मरम्मत व सुंदरीकरण शामिल है। विधायक ने कहा कि विकास कार्य पूरे होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन, जलनिकासी और स्वच्छता की सुविधाएं मिलेंगी।
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पार्षद मान सिंह यादव ने बताया कि मंगल पांडेय पार्क के पास नाली व साइड पटरी, सेक्टर-ए और सेक्टर-जी के विभिन्न स्थानों पर नाली व सड़क सुधार के साथ इंटरलॉकिंग का काम कराया जाएगा। कई पार्कों में पाथवे, मरम्मत और रंगाई-पुताई भी होगी। कार्यक्रम में राकेश पांडेय, अनुज तिवारी समेत भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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