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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Deputy CM's wife attends the *Shraddh* ceremony of Sant Baba Hardas Ram-Gelaram Sahib and pays floral tributes.

Lucknow News: संत बाबा हरदास राम-गेलाराम साहिब के श्राद्ध में पहुंचीं डिप्टी सीएम की पत्नी, किया माल्यार्पण

Sat, 03 Oct 2026 02:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:32 AM IST
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Deputy CM's wife attends the *Shraddh* ceremony of Sant Baba Hardas Ram-Gelaram Sahib and pays floral tributes.
संत बाबा हरदास राम-गेलाराम साहिब के श्राद्ध में पहुंचीं डिप्टी सीएम की पत्नी, किया माल्यार्पण
लखनऊ। आलमबाग में स्थित बाबा धाम में शुक्रवार को संत बाबा हरदास राम साहब और गेलाराम साहिब का श्राद्ध धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने संतों की प्रतिमा पर माथा टेक कर माल्यार्पण किया। नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अरोड़ा, राजेश बत्रा, मुकेश केवलानी, जमुना, बासु, विन्या, मेघना, शारदा, संगीता, मोहिनी, घनश्याम मनोहर, विक्की आदि मौजूद रहे।

संत बाबा हरदास राम-गेलाराम साहिब के श्राद्ध में पहुंचीं डिप्टी सीएम की पत्नी, किया माल्यार्पण

संत बाबा हरदास राम-गेलाराम साहिब के श्राद्ध में पहुंचीं डिप्टी सीएम की पत्नी, किया माल्यार्पण

संत बाबा हरदास राम-गेलाराम साहिब के श्राद्ध में पहुंचीं डिप्टी सीएम की पत्नी, किया माल्यार्पण

संत बाबा हरदास राम-गेलाराम साहिब के श्राद्ध में पहुंचीं डिप्टी सीएम की पत्नी, किया माल्यार्पण

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