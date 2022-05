{"_id":"6283306843d7dd4b201c46e8","slug":"deputy-cm-gave-strict-instructions-government-doctors-will-prescribe-medicine-only-from-the-hospital-or-jan-aushadhi-kendra-fix-the-system-from-medicine-to-stretcher","type":"story","status":"publish","title_hn":"डिप्टी सीएम ने सख्त निर्देश : अस्पताल अथवा जन औषधि केंद्र की ही दवा लिखेंगे सरकारी डॉक्टर, दवा से लेकर स्ट्रेचर तक की व्यवस्था दुरुस्त करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 17 May 2022 10:49 AM IST