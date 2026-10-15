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Lucknow News: पदयात्रा निकालकर की लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की मांग

Thu, 15 Oct 2026 02:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:18 AM IST
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Demand raised for the speedy disposal of pending cases through a foot march.
पदयात्रा निकालते फाउंडेशन के सदस्य।
लखनऊ। हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन, यूनाइटेड प्रोविंस इलाहाबाद और कौंतेय जस्टिस फाउंडेशन ने पदयात्रा निकालकर कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त करने और लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। पदयात्रा हाईकोर्ट के गेट के पास और परिवर्तन चौक से कैसरबाग कचहरी तक निकाली गई।
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संगठन के नेशनल कोआर्डिनेटर प्रबल प्रताप ने बताया कि पदयात्रा के प्रमुख मुद्दों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, न्यायपालिका का लोकतंत्रीकरण, न्यायालयाें में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आदि शामिल है। लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए समयसीमा तय करने और युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
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