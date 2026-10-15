Lucknow News: भजन गायिका साक्षी-ममता की प्रस्तुतियों पर झूमे श्रद्धालु

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लखनऊ। नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल की ओर से शारदीय नवरात्र पर मंगलवार रात पांचवें विशाल मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इसमें भजन गायिका साक्षी कंधारी, ममता कंधारी, महिमा धनु, वंशी और आशुतोष द्विवेदी ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। पंडाल मां के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद त्रिपाठी गुड्डू, राज्यसभा सांसद बृजलाल और लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।