फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Devotees swayed to the performances of bhajan singers Sakshi and Mamata.

Lucknow News: भजन गायिका साक्षी-ममता की प्रस्तुतियों पर झूमे श्रद्धालु

Thu, 15 Oct 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Devotees swayed to the performances of bhajan singers Sakshi and Mamata.
मां भगवती के जागरण में माता की आरती करते नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारी
लखनऊ। नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल की ओर से शारदीय नवरात्र पर मंगलवार रात पांचवें विशाल मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इसमें भजन गायिका साक्षी कंधारी, ममता कंधारी, महिमा धनु, वंशी और आशुतोष द्विवेदी ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। पंडाल मां के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद त्रिपाठी गुड्डू, राज्यसभा सांसद बृजलाल और लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed