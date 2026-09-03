Lucknow News: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 03 Sep 2026 02:17 AM IST
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लखनऊ। राजाजीपुरम के निवासियों ने बुधवार को बैठक कर भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की।
राजाजीपुरम स्थित एक घर में हुई बैठक में मौजूद सुधा बाजपेयी, एके सक्सेना ने बताया कि कॉलोनी का नाम राजगोपालाचारी के नाम पर है। यह लखनऊ की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी है, जिसमें 40,000 से अधिक मकान हैं, मगर इस क्षेत्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा राष्ट्रनिर्माताओं के आदर्शों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएगी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल थे। उन्होंने असहयोग, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निवासियों ने मुख्यमंत्री, सांसद और नगर विकास मंत्री से सहयोग की अपील की है।
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राजाजीपुरम स्थित एक घर में हुई बैठक में मौजूद सुधा बाजपेयी, एके सक्सेना ने बताया कि कॉलोनी का नाम राजगोपालाचारी के नाम पर है। यह लखनऊ की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी है, जिसमें 40,000 से अधिक मकान हैं, मगर इस क्षेत्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा राष्ट्रनिर्माताओं के आदर्शों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएगी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल थे। उन्होंने असहयोग, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निवासियों ने मुख्यमंत्री, सांसद और नगर विकास मंत्री से सहयोग की अपील की है।