{"_id":"62813e63d6a52776e33f29a6","slug":"defence-minister-rajnath-singh-speaks-on-inflation-in-lucknow","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Inflation: महंगाई पर बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कहा- जनता को देना होगा सहयोग, पूरी दुनिया का यही हाल है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 16 May 2022 12:02 AM IST