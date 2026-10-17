Lucknow News: तीन माह की गर्भवती की मौत, हत्या का आरोप

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सरोजनीनगर। बंथरा में बृहस्पतिवार को तीन माह की गर्भवती सपना की मौत हो गई। उनके पिता उन्नाव के नवाबगंज निवासी लाल बहादुर ने दामाद और उसके घरवालों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए बंथरा थाने में तहरीर दी है। लाल बहादुर के मुताबिक बेटी सपना की शादी 26 नवंबर 2020 को की थी। आरोप है कि दामाद दहेज के लिए सपना को पीटता था। सपना ने आरोपी की शिकायत 28 सितंबर 2025 को बंथरा थाने में की थी। कुछ दिन पहले दामाद और उसके घरवालों ने बेटी को फिर पीटा था। हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने बेटी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्हें घटना की जानकारी बेटी के पड़ोसियों ने दी। इंस्पेक्टर राणा राजेश सिंह के मुताबिक तहरीर मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।