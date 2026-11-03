धर्मांतरण मामला: दिल्ली धमाके के बाद छापे के डर से डॉ खालिदा ने छोड़ी थी नौकरी, एसटीएफ की जांच में अहम खुलासा
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 09:50 AM IST
सार
केजीएमयू धर्मांतरण और संदिग्ध गतिविधियों के मामले में एसटीएफ की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉ. खालिदा नसीम ने दिल्ली धमाके के तुरंत बाद डर के कारण नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें जांच एजेंसियों की रडार पर आने और छापों का अंदेशा था।
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विस्तार
राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू धर्मांतरण प्रकरण की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इंटीग्रल विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ. खालिदा नसीम ने दिल्ली धमाके के वक्त जो नौकरी छोड़ी थी, उसकी वजह डर था। उनको अंदेशा था कि जांच एजेंसियों की रडार पर वह न आ जाएं। उनको भी छापे का डर था। ये तथ्य एसटीएफ की जांच में आया था। अब सवाल है कि आखिर ऐसा उनका क्या कनेक्शन था कि वह इसको लेकर दहशत में थीं। अगर जांच एजेंसी आगे तफ्तीश करती हैं तो इसका जवाब मिल पाएगा।
दरअसल, एसटीएफ की जांच में सामने आया था कि डॉ नसीम खान इंटीग्रल विवि में कार्यरत हैं। इसके पहले वह केजीएमयू में थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने डॉ. खालिदा से निकाह किया था। खालिदा भी पहले केजीएमयू में थीं, फिर इंटीग्रल विवि में नौकरी जॉइन कर ली थी।
हैरानी की बात ये है कि जब वर्ष 2025 में दिल्ली में लाल किला के पास धमाका हुआ था तो उसी दौरान खालिदा ने नौकरी छोड़ दी थी। इसको एसटीएफ ने बेहद गंभीरता से रिपोर्ट में लिखा है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ न कुछ कनेक्शन इसमें रहा है। शायद खालिदा और शाहीन के बीच। जिस वह से उन्होंने कार्रवाई के डर से नौकरी छोड़ी थी।
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दरअसल, एसटीएफ की जांच में सामने आया था कि डॉ नसीम खान इंटीग्रल विवि में कार्यरत हैं। इसके पहले वह केजीएमयू में थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने डॉ. खालिदा से निकाह किया था। खालिदा भी पहले केजीएमयू में थीं, फिर इंटीग्रल विवि में नौकरी जॉइन कर ली थी।
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हैरानी की बात ये है कि जब वर्ष 2025 में दिल्ली में लाल किला के पास धमाका हुआ था तो उसी दौरान खालिदा ने नौकरी छोड़ दी थी। इसको एसटीएफ ने बेहद गंभीरता से रिपोर्ट में लिखा है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ न कुछ कनेक्शन इसमें रहा है। शायद खालिदा और शाहीन के बीच। जिस वह से उन्होंने कार्रवाई के डर से नौकरी छोड़ी थी।
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