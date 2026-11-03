धर्मांतरण मामला: दिल्ली धमाके के बाद छापे के डर से डॉ खालिदा ने छोड़ी थी नौकरी, एसटीएफ की जांच में अहम खुलासा

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तमाम डॉक्टर एक ही ग्रुप से जुड़े थे

छह वर्ष में हुईं की घटनाएं

दरअसल, एसटीएफ की जांच में सामने आया था कि डॉ नसीम खान इंटीग्रल विवि में कार्यरत हैं। इसके पहले वह केजीएमयू में थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने डॉ. खालिदा से निकाह किया था। खालिदा भी पहले केजीएमयू में थीं, फिर इंटीग्रल विवि में नौकरी जॉइन कर ली थी।हैरानी की बात ये है कि जब वर्ष 2025 में दिल्ली में लाल किला के पास धमाका हुआ था तो उसी दौरान खालिदा ने नौकरी छोड़ दी थी। इसको एसटीएफ ने बेहद गंभीरता से रिपोर्ट में लिखा है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ न कुछ कनेक्शन इसमें रहा है। शायद खालिदा और शाहीन के बीच। जिस वह से उन्होंने कार्रवाई के डर से नौकरी छोड़ी थी।धर्मांतरण मामले में डॉ. रमीज जेल भेजा गया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि वह और ब्लास्ट की वारदात की आरोपी शाहीन के भाई के साथ एक ही ग्रुप में जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक, रमीज के साथ वाले सभी इस ग्रुप का हिस्सा था। इसी से शायद खालिदा का कोई कनेक्शन रहा है। अब उनकी भूमिका किसी घटना की साजिश आदि में है या नहीं इस बारे में जांच रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। हां ये जरूर है कि उसमें लिखा है कि घटना के वक्त ही खालिदा ने नौकरी छोड़ी थी।एसटीएफ की जांच में सामने आया कि वर्ष 2006 से 2012 के बीच धर्मांतरण की घटनाएं केजीएमयू में हुईं। इसमें तत्कालीन पीएस टू वीसी की भूमिका अहम बताई गई है। चूंकि ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। अगर इस पर आगे कोई एजेंसी विस्तृत जांच करती है या केस दर्ज किया जाता है तो धर्मांतरण के खेल की और परतें खुलेंगे। जिम्मेदारों पर कानूनी शिकंजा भी कसेगा।