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Lucknow News: जजों से बच्चों की शिकायत आई काम, साफ हुआ मार्ग

Sun, 04 Oct 2026 02:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:36 AM IST
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Complaints from children to the judges proved effective; the path was cleared.
राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।
लखनऊ। सिटी स्टेशन के सामने स्थित राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की जजों से की गई शिकायत रंग लाई है। कॉलेज के मुख्य मार्ग पर वर्षों से जमा कचरा नगर निगम ने साफ कर दिया है। इस मामले को अमर उजाला ने भी लगातार उठाया था, जिसके बाद शनिवार की सुबह पूरी रोड चमाचम हो गई। सफाई के बाद विद्यार्थियों व शिक्षकों ने जजों के साथ ही अमर उजाला व नगर निगम को धन्यवाद दिया है।
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कॉलेज के मुख्य मार्ग कूड़े का डंपिंग जोन बन गया था। यहां कई ट्रक कूड़ा पड़ा था। इससे दुर्गंध के कारण मार्ग पर निकलना मुश्किल होता था। रोड भी संकरी हो गई थी। शिक्षक व बच्चे मुंह पर कपड़ा रखकर ही निकल पाते थे। बुधवार को कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देने के लिए हुई जागरूकता कार्यशाला में आए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र पांडेय व सीजेएम सुमित चौधरी से बच्चों ने कूड़ा हटवाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद दोनों जजों ने निरीक्षण कर स्थिति पर नाराजगी जाहिर की थी।बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया था, जिसके बाद नगर टीम ने सफाई शुरू कराई।
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अवैध पार्किंग अभी चुनौतीकॉलेज के मुख्य मार्ग से पूरा कचरा तो हटा दिया गया है, मगर सड़क किनारे खड़े ट्रकों की अवैध पार्किंग अभी समस्या बनी हुई है। इन ट्रकों के कारण यातायात बाधित होता है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की मेहरबानी के चलते ही ट्रकों को हटाया नहीं जा रहा है।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के रास्ते पर की गई सफाई। बाद में हुआ चकाचक।

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