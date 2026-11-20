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लखनऊ विवि से मिली जानकारी के अनुसार, कुल 13070 छात्रों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है जिसमें से 10843 ने ही आवेदन का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) विवि को उपलब्ध कराया है। इसमें से 8710 छात्रों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जा चुका है। 2133 छात्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग की ओर से पोर्टल दोबारा खोले जाने का इंतजार किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पोर्टल कब और कितने दिनों के लिए खोला जाएगा।विवि की ओर से एक दिन में अधिकतम 500 से अधिक आवेदनों का सत्यापन मुश्किल है। कम से कम एक सप्ताह के लिए पोर्टल खोला जाए, तब जाकर सभी की बायोमीट्रिक हो सकेगी। इसके अलावा 2227 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन का प्रिंटआउट नहीं जमा किया है। अगर विवि की ओर से इन छात्रों को भी मौका दिया जाएगा तो उसमें भी अतिरिक्त समय लग सकता है।विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा की ओर से जारी अपील में सत्र 2026-27 में अध्ययनरत ऐसे सभी छात्र-छात्राओं को इसकी जानकारी दी गई है, जिनका छात्रवृत्ति संबंधी पोर्टल पर बायोमीट्रिक अग्रसारण नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन पोर्टल दोबारा खुलवाने के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। विभागीय अधिकारियों ने पोर्टल पुनः शुरू करने का आश्वासन दिया है। विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अपनी अकादमिक और शैक्षिक गतिविधियां नियमित रूप से जारी रखें।