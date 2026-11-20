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डीएवी कॉलेज देहरादून की पूर्व शिक्षिका ज्योत्सना सक्सेना ने विभाग में बिताए दिनों, शिक्षकों के मार्गदर्शन और प्रयोगशाला के अनुभवों को याद किया। यह पुनर्मिलन विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस समारोह के तहत आयोजित हुआ। आईआईटी बॉम्बे के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एचबी सिंह ने अपने अनुभव साझा किए। उनके साथ जीसी श्रीवास्तव और एचपी द्विवेदी भी मौजूद रहे। पूर्व छात्रों ने अपने गुरुजनों और सहपाठियों के साथ पुरानी यादें साझा कीं। कार्यक्रम का संचालन शशि बाला ने किया। स्वागत गीत अर्चना श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया, श्रद्धा सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कुलपति सैनी ने पूर्व छात्रों के जुड़ाव को विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी पूंजी बताया। विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता शीला मिश्रा ने पूर्व छात्रों के अनुभव को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बताया। विभागाध्यक्ष आभा बिश्नोई ने विद्यार्थियों को पूर्व छात्रों के अनुभवों से सीखने और शोध, पीएचडी व उद्योग जगत में कॅरिअर बनाने के लिए मार्गदर्शन लेने की सलाह दी।

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में बृहस्पतिवार को 1976 बैच के पूर्व छात्र 50 साल बाद फिर जुटे। एमएससी रसायन विज्ञान की पढ़ाई पूरी होने के पांच दशक बाद यह स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व छात्रों ने विभाग को आरओ जलशोधक और वाटर कूलर भेंट किया, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने किया।