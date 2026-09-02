Lucknow News: 9.50 रुपये महंगा हुआ व्यावसायिक सिलिंडर

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लखनऊ। ऑयल एंड गैस कंपनियों ने व्यावसायिक सिलिंडरों के दाम में 9.50 रुपये की वृद्धि की है। इससे लखनऊ में 19 किलो वाले सिलिंडर की नई कीमत 2870 रुपये हो गई है। घरेलू सिलिंडर की कीमत (979.50 रुपये) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।