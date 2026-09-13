Lucknow News: सीएमएस कानपुर ने तैराकी में साबित की श्रेष्ठता
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:15 AM IST
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लखनऊ। सिटी मोंटेसरी स्कूल, गोल्फ सिटी कैंपस में दो-दिवसीय डॉ. जगदीश गांधी मेमोरियल अंतर-विद्यालयीय तैराकी चैंपियनशिप ‘स्विमफिनिटी’ का समापन हुआ। इसमें सीएमएस कानपुर रोड कैंपस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। सीएमएस राजेंद्र नगर प्रथम कैंपस उपविजेता रहा, जबकि सीएमएस गोमतीनगर प्रथम कैंपस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दिन अंडर-15 और अंडर-17 में तैराकी की स्पर्धाएं हुईं। चैंपियनशिप में लखनऊ के 30 प्रतिष्ठित विद्यालयों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। 50 मीटर फ्रीस्टाइल बालक अंडर-15 में आरव शुक्ला और बालिका अंडर-15 में अंशिका वर्मा ने पहला स्थान पाया।
बालक अंडर-17 में दिव्यांश राव और बालिका अंडर-17 में प्रथा शुक्ला ने सफलता प्राप्त की। 100 मीटर फ्रीस्टाइल में व्योम, अंशिका वर्मा, अरमान श्रीवास्तव और आन्या तिवारी को जीत मिली। रिले स्पर्धाओं में बालक अंडर-15 में सीएमएस गोमतीनगर प्रथम और बालिका अंडर-15 में सीएमएस कानपुर रोड की टीमें जीतीं। चैंपियनशिप का आयोजन डॉ. जगदीश गांधी की स्मृति में किया गया था।
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प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दिन अंडर-15 और अंडर-17 में तैराकी की स्पर्धाएं हुईं। चैंपियनशिप में लखनऊ के 30 प्रतिष्ठित विद्यालयों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। 50 मीटर फ्रीस्टाइल बालक अंडर-15 में आरव शुक्ला और बालिका अंडर-15 में अंशिका वर्मा ने पहला स्थान पाया।
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बालक अंडर-17 में दिव्यांश राव और बालिका अंडर-17 में प्रथा शुक्ला ने सफलता प्राप्त की। 100 मीटर फ्रीस्टाइल में व्योम, अंशिका वर्मा, अरमान श्रीवास्तव और आन्या तिवारी को जीत मिली। रिले स्पर्धाओं में बालक अंडर-15 में सीएमएस गोमतीनगर प्रथम और बालिका अंडर-15 में सीएमएस कानपुर रोड की टीमें जीतीं। चैंपियनशिप का आयोजन डॉ. जगदीश गांधी की स्मृति में किया गया था।
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