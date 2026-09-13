Lucknow News: सीएमएस कानपुर ने तैराकी में साबित की श्रेष्ठता

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प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दिन अंडर-15 और अंडर-17 में तैराकी की स्पर्धाएं हुईं। चैंपियनशिप में लखनऊ के 30 प्रतिष्ठित विद्यालयों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। 50 मीटर फ्रीस्टाइल बालक अंडर-15 में आरव शुक्ला और बालिका अंडर-15 में अंशिका वर्मा ने पहला स्थान पाया।बालक अंडर-17 में दिव्यांश राव और बालिका अंडर-17 में प्रथा शुक्ला ने सफलता प्राप्त की। 100 मीटर फ्रीस्टाइल में व्योम, अंशिका वर्मा, अरमान श्रीवास्तव और आन्या तिवारी को जीत मिली। रिले स्पर्धाओं में बालक अंडर-15 में सीएमएस गोमतीनगर प्रथम और बालिका अंडर-15 में सीएमएस कानपुर रोड की टीमें जीतीं। चैंपियनशिप का आयोजन डॉ. जगदीश गांधी की स्मृति में किया गया था।