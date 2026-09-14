Lucknow News: बच्ची की मौत मामले में सीएमओ ने शासन को भेजी रिपोर्ट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। निगोहां में सांप के काटने से 22 दिन की मासूम की इलाज के अभाव में मौत के मामले में सीएमओ ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बच्ची की नस न मिलने से उसे रेफर किया गया था। सीएचसी में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम मौजूद थी। वहीं, परिजनाें का कहना है कि सीएचसी में बच्ची को डॉक्टर व स्टाफ ने हाथ तक नहीं लगाया था।
निगोहां के उदयपुर निवासी दिलीप की पत्नी पूजा के मुताबिक बृहस्पतिवार रात 2 बजे बेड पर सो रही 22 दिन की बच्ची को सांप ने डस लिया। परिजन तुरंत बाइक से मोहनलालगंज सीएचसी पहुंचे, लेकिन मैटरनिटी विंग से इमरजेंसी तक दौड़ाने के बाद बिना इलाज रेफर का कागज थमाकर सिविल अस्पताल भेज दिया। मां पूजा ने दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है।
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निगोहां के उदयपुर निवासी दिलीप की पत्नी पूजा के मुताबिक बृहस्पतिवार रात 2 बजे बेड पर सो रही 22 दिन की बच्ची को सांप ने डस लिया। परिजन तुरंत बाइक से मोहनलालगंज सीएचसी पहुंचे, लेकिन मैटरनिटी विंग से इमरजेंसी तक दौड़ाने के बाद बिना इलाज रेफर का कागज थमाकर सिविल अस्पताल भेज दिया। मां पूजा ने दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है।
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