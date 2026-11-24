यूपी: प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल, गुरु नानक देव जी के संदेशों को किया स्मरण
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 12:24 PM IST
सार
श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। यह आयोजन गुरु नानक देव जी के प्रेम, समानता, सेवा और भाईचारे के संदेश को समर्पित रहा। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व (जन्मदिवस) के अवसर पर राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए।
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कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के डीएवी पीजी कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर गुरु नानक देव जी के जीवन, विचारों और मानवता के प्रति दिए गए संदेशों को स्मरण किया गया।
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