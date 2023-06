माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'Grand Order of the Chain of the Yellow Star' से विभूषित होने की हार्दिक बधाई!



यह प्रतिष्ठित सम्मान सूरीनाम की जनता व सरकार का भारत के प्रति विशेष प्रेम और विश्वास को प्रकट करता है।



यह गौरवपूर्ण… https://t.co/EzjJ6fLVI4